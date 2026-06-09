Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Öffentlichkeitsfahndung: 80-Jähriger vermisst.

Lippe (ots)

Seit Samstagnachmittag (06.06.2026 / 16:00 Uhr) wird ein 80-jähriger Mann aus Lemgo vermisst. Eine Eigengefährdung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der 80-jährige Vermisste verließ am 06.06.2026 gegen 16:00 Uhr seine Wohnanschrift in Lemgo und wird seitdem vermisst.

Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem Mann. Er ist etwa 180 cm groß, hat kurze weißgraue Haare, eine athletische Figur und war zuletzt mit einem dunkelrot/grau gemustertem Hemd, einer dunkelroten Jeans sowie grauen Wanderschuhen mit blauen Applikationen bekleidet.

Ein Foto des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/205982

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des 80-Jährigen geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 6 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle.

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