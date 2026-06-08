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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Von Personengruppe hinter Lokal angegriffen - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

In der Langen Straße wurden am Freitagabend (05.06.2026) gegen 22.30 Uhr zwei Männer hinter einem Restaurant körperlich angegriffen. Eine Gruppe aus mehreren Personen schlug den 30-Jährigen und 32-Jährigen nach ersten Erkenntnissen unvermittelt mit Fäusten - selbst als sie bereits am Boden lagen. Beide Männer aus Lage erlitten leichte Verletzungen. Die unbekannte Personengruppe flüchtete nach dem körperlichen Angriff in Richtung Wehmgartenstraße. Es soll sich bei den Tatverdächtigen um Jugendliche bzw. junge Erwachsene gehandelt haben. Ein Mann unter ihnen habe eine dickere Statur und trug einen weißen Pullover. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen zur gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen: Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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