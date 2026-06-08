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Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Zeugen zu Verkehrsunfallflucht an Kreisverkehr gesucht.

Lippe (ots)

Im Bereich des Kreisverkehrs Paderborner Straße/Schützenstraße kam es am Sonntag (07.06.2026) gegen Mitternacht zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Pedelec-Fahrer verletzt wurde. Der 37-Jährige aus Paderborn fuhr mit seinem Pedelec auf der Paderborner Straße Richtung Paderborn. Im Kreisverkehr wollte er die zweite Ausfahrt nehmen, um die Straße weiter zu befahren. Auf Höhe der ersten Ausfahrt - aus der Schützenstraße kommend - fuhr jedoch nach ersten Erkenntnissen ein unbekannter Autofahrer in den Kreisverkehr ein, und missachtete dabei die Vorfahrt des Radfahrers. Der 37-Jährige wich dem Wagen nach eigenen Angaben aus, um eine Kollision zu vermeiden und stürzte infolgedessen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der schwarze Volvo hielt nicht an, um sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern, sondern soll über die Paderborner Straße in Richtung Paderborn geflüchtet sein. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Klinikum.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Pedelec-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholvortest schlug an. Ihm wurde im Klinikum daher eine Blutprobe entnommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Volvo geben können, setzen sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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