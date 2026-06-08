Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbrecher unterwegs.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagabend (04./05.06.2026) drangen Einbrecher gewaltsam - augenscheinlich über eine Tür - in ein Einfamilienhaus in der Straße Bornsberg ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beute. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest.

Im Beethovenweg versuchten bislang Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag (06./07.06.2026) in ein Reihenhaus einzubrechen. Sie hebelten an einer Tür, schafften es jedoch nicht diese zu öffnen.

Zeugen, die Hinweise zum Wohnungseinbruch oder dem Einbruchsversuch geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

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