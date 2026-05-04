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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Motorradfahrer stürzt nach Kollision.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (01.05.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer stürzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 55-jährige Mann aus Bünden mit seiner 55-jährigen Sozia auf der Pillenbrucher Straße in Fahrtrichtung Kirchheide. In einer Linkskurve kam ihnen ein 64-jähriger Mann aus Bad Salzuflen in einem VW entgegen und schnitt nach Zeugenaussagen den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dabei kam es offenbar zur Kollision und der Motorradfahrer stürzte mit seiner BMW samt Sozia. Der 55-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der Autofahrer, der den Zusammenstoß nach eigenen Angaben nicht bemerkt hatte, fuhr weiter. Er kehrte jedoch an den Unfallort zurück, nachdem ihn ein beharrlicher Zeuge hinterherfuhr und auf den Verkehrsunfall aufmerksam machte. Der Motorradfahrer wurde ins Klinikum gebracht. Das Motorrad musste geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 2150 Euro geschätzt. Der Führerschein des Autofahrers wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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