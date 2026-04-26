Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Hardissen - Verkehrsunfall im Bereich eines Bahnübergangs

Lippe (ots)

(LH) Am Freitag, den 24.04.2026, befuhr ein 27 Jahre alter Fahrzeugführer aus Lemgo die Lagesche Straße (B66) aus Lemgo in Fahrtrichtung Lage. Ein 28 Jahre alter Fahrzeugführer aus Lemgo stand zu diesem Zeitpunkt bereits vor dem geschlossenen Bahnübergang an der Einmündung Lagesche Straße/ Heßloher Straße. Da der 27 Jahre alte Fahrzeugführer zu spät bemerkte, dass sich aufgrund der geschlossenen Schranke eine Fahrzeugschlange gebildet hatte, fuhr er dem stehenden Fahrzeugführer mit hoher Geschwindigkeit auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt, sodass einer der Beteiligten in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B66 in dem Bereich voll gesperrt.

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