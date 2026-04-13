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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Fußgängerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

In der Parkstraße wurde eine 86-jährige Fußgängerin am Freitagnachmittag (10.04.2026) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Frau wollte nach bisherigen Erkenntnissen gemeinsam mit ihrem 42-jährigen Begleiter gegen 16 Uhr die Fahrbahn überqueren. Dabei übersahen die Fußgänger einen 32-jährigen Mann auf seinem Pedelec, der von links kam, und stießen mit ihm zusammen. Alle drei stürzten. Die Frau wurde schwer, die beiden Männer leicht verletzt. Die 86-Jährige wurde ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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