Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Fußgängerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

In der Parkstraße wurde eine 86-jährige Fußgängerin am Freitagnachmittag (10.04.2026) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Frau wollte nach bisherigen Erkenntnissen gemeinsam mit ihrem 42-jährigen Begleiter gegen 16 Uhr die Fahrbahn überqueren. Dabei übersahen die Fußgänger einen 32-jährigen Mann auf seinem Pedelec, der von links kam, und stießen mit ihm zusammen. Alle drei stürzten. Die Frau wurde schwer, die beiden Männer leicht verletzt. Die 86-Jährige wurde ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

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