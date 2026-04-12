Polizei Lippe

POL-LIP: (mr) Verkehrsunfall mit Personenschaden in Lemgo-Lüerdissen

Lippe (ots)

Lemgo-Lüerdissen - Der 66-jährige Unfallbeteiligte 01 aus Rheda-Wiedenbrück befuhr mit seinem Motorrad am 11.04.202 gegen 11.40 Uhr den Lüerdisser Weg in Fahrtrichtung Lüerdissen. In Höhe der Einmündung Rentorf ist er vermutlich in der Kurve nach rechts weggerutscht, weil die Straße an der Stelle Unebenheiten aufwies. Durch das Abkommen von der Fahrbahn wurde ein Zaun der angrenzenden Wiese beschädigt, in welcher er zum Liegen kam. Der Unfallbeteiligte 01 kam leichtverletzt ins Klinikum Detmold.

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