POL-LIP: Lemgo. Getränkeautomaten aufgebrochen.
Lippe (ots)
Auf einem Firmengelände in der Straße Am Alten Fluß wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (16./17.03.2026) in einen Container eingebrochen. In diesem brachen die unbekannten Täter zwei Getränkeautomaten auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.
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