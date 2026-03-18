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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. In Firmengebäude eingebrochen.

Lippe (ots)

In der Lageschen Straße stiegen Einbrecher zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (16./17.03.2026) in ein Firmengebäude ein, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten auf der Suche nach Beute: Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 telefonisch entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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