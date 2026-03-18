POL-LIP: Lemgo. In Firmengebäude eingebrochen.

Lippe (ots) - Am heutigen Tage (17.03.2026) erhielten Feuerwehr und Polizei gegen 08:30 Uhr über Notruf Kenntnis von einer aktuellen Bedrohungssituation in einer Wohnung in Extertal-Bösingfeld. Eine 51jährige befand sich demnach in einer psychischen Ausnahmesituation und bedrohte weitere sich in der Wohnung aufhaltende Familienangehörige. Da es Hinweise auf eine Bewaffnung der Frau gab, wurden für die weitere ...

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