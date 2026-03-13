POL-LIP: Detmold. Motorroller gestohlen.
Lippe (ots)
In der Kissinger Straße entwendete ein Unbekannter am Donnerstagabend (12.03.2026) zwischen 18 und 20 Uhr einen Roller. Der rote Motorroller der Marke Peugeot parkte nach ersten Erkenntnissen ohne Verriegelung des Lenkradschlosses an einer Pizzeria. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell