Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heßloh. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag (26.02.2026) geriet ein Lkw-Fahrer auf der Heßloher Straße nahe der Twellenkampstraße in Heßloh in einen Straßengraben, nachdem er einem entgegenkommenden schwarzen SUV ausgewichen war. Der Lkw-Fahrer musste stark bremsen und berührte dabei ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten; der Auflieger wies Kratzer auf. Der Fahrer des schwarzen SUVs (möglicherweise BMW oder Mercedes, graue Haare) hielt kurz an, beschleunigte dann aber und floh in Richtung Lemgoer Straße. Hinter dem SUV soll ein weißer PKW gefahren sein. Zeugen, insbesondere der Fahrer des weißen PKW, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

