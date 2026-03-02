PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heßloh. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag (26.02.2026) geriet ein Lkw-Fahrer auf der Heßloher Straße nahe der Twellenkampstraße in Heßloh in einen Straßengraben, nachdem er einem entgegenkommenden schwarzen SUV ausgewichen war. Der Lkw-Fahrer musste stark bremsen und berührte dabei ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten; der Auflieger wies Kratzer auf. Der Fahrer des schwarzen SUVs (möglicherweise BMW oder Mercedes, graue Haare) hielt kurz an, beschleunigte dann aber und floh in Richtung Lemgoer Straße. Hinter dem SUV soll ein weißer PKW gefahren sein. Zeugen, insbesondere der Fahrer des weißen PKW, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 06:54

    POL-LIP: Blomberg - Nach Unfall geflüchtet

    Lippe (ots) - In der Innenstadt von Blomberg, an der Einmündung Huxwiedestraße - Hohenrenner Weg, kam es am 26.02.2026, gegen 15:40 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 14-jährige Blomberger befuhr hierbei nach eigener Aussage die Straße Hohenrenner Weg in Richtung Schiederstraße. Aus der Huxwiedestraße hätte sich dann ein Pkw genähert und auch zunächst angehalten. Kurz bevor ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 06:51

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Verwüstung und Diebstähle auf dem Friedhof

    Lippe (ots) - Zwischen dem 24.02.2026 und dem 26.02.2026 kam es auf dem Zentralfriedhof im Schlehdornweg zu einer Vielzahl von Straftaten. Neben Diebstählen und Sachbeschädigungen, ist auch von einer Störung der Totenruhe auszugehen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten dabei unter anderem eine metallene Grableuchte. Wer im vorgenannten Zeitraum auffällige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren