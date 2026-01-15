POL-LIP: Lemgo. Sachbeschädigung in Realschule.

Lippe (ots) - Eine 18-jährige Autofahrerin aus Blomberg kam am Mittwochabend (14.01.2026; 18:50 Uhr) auf der Hillentruper Straße in Henstorf bei winterglatter Fahrbahn von der Straße ab. Sie prallte mit ihrem Nissan Micra in einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Niedermeiner Straße gegen einen Baum. Sowohl die Fahrerin als auch ihre 17-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein ...

