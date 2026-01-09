PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Spielfreudige Einbrecher machen Beute.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagabend (07./08.01.2026) stiegen Einbrecher in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schloßstraße ein. Sie hebelten eine Tür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten schließlich eine Spielekonsole sowie Spielzeug. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, setzen sich bitte unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

