POL-LIP: Detmold. Wem gehört das E-Bike?

Lippe (ots) - Mittwochmittag (19.03.2025) brachen Unbekannte zwischen kurz nach 12 und 14:20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Denkmalstraße ein. Sie öffneten gewaltsam die Terassentür und durchsuchten das Haus. Ob sie Beute machten, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen in diesem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon ...

