POL-LIP: Detmold-Mosebeck - Betrunken mit E-Scooter unterwegs und gestürzt

Lippe (ots) - Am Freitagabend gegen 18:15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Augustdorfer mit seinem Pkw Skoda die Pivitsheider Straße in Augustdorf in Fahrtrichtung Pivitsheide. Ein 13-jähriger Augustdorfer befuhr mit seinem Fahrrad den linken Radweg der Pivitsheider Str. ebenfalls in Fahrtrichtung Pivitsheide. Als der Skoda-Fahrer nach links in den Kirchweg abbog, ...

mehr