POL-LIP: Kalletal-Kalldorf. Von der Straße abgekommen - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

In der Straße Niedernmühle ereignete sich am frühen Sonntagmorgen (29.09.2024) gegen 4.40 Uhr ein Alleinunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Ford Puma in Richtung Vlotho, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen mehrere Leitpfosten prallte. Anschließend wurde das Auto nach links gelenkt und kollidierte dort ebenfalls mit einem Leitpfosten, bevor es vor einer Betonwand zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme gab sich der Bielefelder zunächst als Fahrer zu erkennen. Da die Polizeibeamten bei ihm Alkoholgeruch feststellten, führten sie mit ihm einen Atemalkoholvortest durch, der positiv ausfiel. Daher wurde dem 25-Jährigen auch eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro. Der Mann blieb unverletzt. Bislang konnte nicht abschließend geklärt werden, ob der Bielefelder zum Unfallzeitpunkt selbst hinter dem Steuer saß oder gegebenenfalls eine andere Person gefahren ist. Das Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden, wenn sie Hinweise zum Unfall oder Fahrzeugführer geben können.

