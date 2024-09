Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Scheibe von Sparkasse zerstört.

Lippe (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (23./24.09.2024) kam es in der Mittelstraße zu einer Sachbeschädigung in einer Sparkassen-Filiale. Bislang Unbekannte zerstörten eine Glasscheibe zu den Service-Schaltern im Foyer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 05231 6090 um sachdienliche Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung.

