Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Beim Wenden Motorradfahrer übersehen

Lippe (ots)

(KF) Am Freitagnachmittag entschloss sich eine 45-jährige Oerlinghauserin mit ihrem PKW auf der Holter Straße zu wenden. Die Frau stand im Rückstau vor einer roten Ampel und scherte mit ihrem Fahrzeug nach links aus der Warteschlange aus, um zu wenden. Dabei übersah sie einen 61-jährigen Motorradfahrer aus Bielefeld, der ihr mit seiner KTM entgegenkam. Durch den Zusammenstoß kam der Kradfahrer zu Fall und wurde nicht unerheblich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Bielefelder Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell