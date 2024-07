Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Radfahrer bei Verkehrsunfall gestürzt - Autofahrer flüchtet.

Lippe (ots)

An der Einmündung Lagesche Straße/Thusneldastraße wurde ein Radfahrer bei einem Unfall am Dienstagnachmittag (09.07.2024) leicht verletzt, während der unbekannte Autofahrer Fahrerflucht beging. Der 75-jährige Pedelec-Fahrer aus Detmold fuhr gegen 15 Uhr auf der Lageschen Straße in Richtung Klinikum, als plötzlich ein Auto aus der Thusneldastraße kam und nach rechts auf die Lagesche Straße - ebenfalls in Richtung Klinikum - abbog. Der Detmolder machte eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu vermeiden und stürzte kopfüber vom Pedelec. Das unbekannte Auto fuhr einfach weiter ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Es ist nicht bekannt, um welches Fahrzeug es sich gehandelt hat und wer am Steuer saß. Der leicht verletzte Radfahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Hinweise zum flüchtigen Wagen und dem Fahrer oder der Fahrerin richten Sie bitte unter 05231 6090 an das Verkehrskommissariat.

