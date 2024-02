POL-LIP: Bad Salzuflen. Einsatz gegen Rauschgiftkriminalität und illegales Glücksspiel.

Lippe (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21./22.02.2024) schlugen Diebe in Leopoldshöhe gleich bei vier Fahrzeugen zu. In der Hauptstraße entwendeten sie aus einem schwarzen 3er BMW ein digitales Armaturenbrett. In der Straße "Am Pansbach" klauten sie einen Media-Receiver aus einem grauen Skoda Superb. In beiden Fällen gab es keine Aufbruchspuren an den zuvor verschlossen geparkten Autos. Aus einem ...

mehr