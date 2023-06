Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Schwarzer VW Arteon aus Parkhaus gestohlen.

Lippe (ots)

Aus dem Parkhaus an der Straße Rampendal stahlen unbekannte Diebe am Mittwochabend (07.06.2023) einen schwarzen VW Arteon mit Herforder Kennzeichen im Wert von über 70.000 Euro. Der Eigentümer stellte das Auto gegen 16:50 Uhr verschlossen in der untersten Etage des Parkhauses ab. Am selben Abend gegen 19:20 Uhr sah der Besitzer seinen gestohlenen VW, wie er auf der Straße Rampendal in Richtung Ostertor fuhr. Eine Person am Steuer konnte nicht erkannt oder beschrieben werden. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder Aufenthaltsort des entwendeten Fahrzeuges geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

