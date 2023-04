POL-LIP: Vermisste Jugendliche

Lippe (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12./13.04.2023) haben unbekannte Täter versucht in ein Wohngebäude in der Orpingstraße in der Nähe der Feuerwehr einzubrechen. Das umzäunte Gelände ist von der Straße aus nicht einsehbar. Eine Tür des Gebäudes wurde gewaltsam angegangen, konnte jedoch nicht geöffnet werden. Während des Einbruchsversuchs wurde ein Winkelschleifer der Marke "Bosch", der ...

mehr