Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Jugendliche schießen mit Soft-Air Pistole auf vorbeifahrendes Fahrzeug.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (13.04.2023) gegen 18:50 Uhr schossen zwei Jugendliche auf der Bielefelder Straße in Höhe der Meisenstraße vermutlich mit einer Soft-Air Pistole auf ein vorbeifahrendes Wohnmobil. Der 47-jährige Fahrer bemerkte die Jugendlichen, als sie mit einer Pistole hantierten und stellte nach dem Beschuss einen Schaden an seinem Wohnmobil fest, verletzt wurde niemand von den Insassen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 14-16 Jahre alt, dunkle Haare und dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen oder dem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231-6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell