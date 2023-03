POL-LIP: Bad Salzuflen. Eigentümer von Kupferkabeltrommel gesucht.

Lippe (ots) - Am Mittwochnachmittag (08.03.2023) brach aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Scheune in der Lütkenbergstraße aus. Die Scheune stand zeitweise in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. In der Scheune befanden sich Holzverarbeitungsmaschinen und Holz, die durch das Feuer vollständig zerstört wurden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro. ...

