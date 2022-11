POL-LIP: Detmold. 14-jähriges Mädchen wird vermisst.

Lippe (ots) - Am frühen Montagmorgen (21. November 2022) wurden die Rettungskräfte zu dem Brand eines leerstehenden Hauses in der Straße "Sundern" gerufen. Das Feuer wurde gegen 3 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Am Mittwoch (23. November 2022) suchten Brandermittler der Polizei Lippe gemeinsam mit einem Gutachter den ...

