Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo/Hamburg. Fahndung nach vermissten Lemgoer.

Lippe (ots)

Der Polizei wurde ein 85-jähriger Lemgoer als vermisst gemeldet. Der Vermisste wurde zuletzt am 04.10.2022 gegen 16 Uhr in Lemgo gesehen. Die Polizei sucht nach dem 85-jährigen, der dringend auf die tägliche Einnahme von lebenswichtigen Medikamenten angewiesen ist. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Vermisste mit einem grauen VW Golf plus unterwegs ist. Möglicherweise ist er in den Raum Hamburg gefahren. Ein Foto und eine Beschreibung des Mannes sowie seines PKW finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/88729

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell