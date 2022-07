POL-LIP: Kreis-Lippe/Horn-Bad Meinberg. Öffentlichkeitsfahndung - Jugendlicher vermisst.

Lippe (ots) - Ein 19-Jähriger Motorradfahrer wurde am Samstagnachmittag (23.07.2022) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er fuhr gegen 15:35 Uhr auf der Wüstener Straße in gleicher Richtung wie ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer. Der Mann im Auto wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt fahren, um zu wenden. Dabei übersah er den links an ihm vorbeifahrenden 19-Jährigen und kollidierte mit ihm. Der ...

mehr