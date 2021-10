Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Kreis Lippe/Osnabrück. Jugendliche vermisst.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lippe (ots)

Seit heute Morgen ist eine Jugendliche aus einer psychiatrischen Einrichtung in Bad Salzuflen abgängig und wird aufgrund möglicher Eigengefährdung dringend gesucht. Die Polizei fahndet mit starken Kräften nach dem Mädchen und bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Es handelt sich bei der Vermissten die 16-Jährige Julia-Lena K. Sie war schon in der vergangenen Wochen einmal vermisst gemeldet und schließlich von der Polizei in Osnabrück aufgegriffen worden. Die Vermisste wurde zuletzt gegen 9:45 Uhr in Bad Salzuflen gesehen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie die Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln verlassen hat und wieder in Niedersachsen unterwegs ist.

Die Vermisste kann folgendermaßen beschrieben werden: Sie ist etwa 1,65 m groß, schlank, hat braune Augen und braune Haare (eine Seite dunkelbraun, die andere in diversen Brauntönen gefärbt) und auffällige blaue Gelnägel. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen langen schwarzen Hoodie, schwarze Leggings, schwarze Wollsocken und keine Schuhe.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231 6090. Hinweise werden auch von jeder anderen Polizeidienststelle angenommen und weitergeleitet.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell