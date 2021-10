Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Osnabrück. 16-Jährige vermisst.

Lippe (ots)

Seit Montag (11.10.2021) wird eine 16-jährige Detmolderin vermisst. Zuletzt wurde Julia-Lena K. am Montag um 18:00 Uhr in der Straße Weiße Brede gesehen. Möglicherweise hält sie sich inzwischen in Osnabrück auf, wo sie eine auf der Straße lebende Freundin besuchen wollte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie Kontakt zur Betäubungsmittelszene sucht.

Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten. Julia-Lena K. ist etwa 1,65 m groß, schlank, hat braune Augen und braune Haare (eine Seite dunkelbraun, die andere in diversen Brauntönen gefärbt) und auffällige blaue Gelnägel. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen langen schwarzen Hoodie mit dem pinken Schriftzug "Karl Kani", einen schwarzen Anglerhut mit einem gleichlautenden weißen Schriftzug, schwarze Kniestrümpfe und schwarze Schuhe mit grober Sohle. Fotos der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW auf: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/detmold-vermisste-jugendliche

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der 16-Jährigen machen kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 1 telefonisch unter 05231 6090 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell