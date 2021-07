POL-LIP: Detmold. 47-jährige Frau vermisst.

Polizei Lippe

47-jährige Frau vermisst.

Seit gestern (08.07.2021) wird die 47-jährige Natalia P. aus Detmold vermisst. Die Frau wurde zuletzt am 30.06.2021 an ihrer Wohnanschrift gesehen. Da sie schon häufiger unterwegs war, ohne sich bei Freunden oder Verwandten zu melden, haben sich Angehörige zunächst keine großen Sorgen gemacht. Da sich Natalia P. aber seit Ende Juni nicht mehr gemeldet hat, wurde nunmehr eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Frau P. ist vermutlich mit ihrem weißen Ford KA, amtl. Kennzeichen LIP-NP 306, unterwegs. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Frau in einer psychischen oder medizinischen Notlage befindet oder gar suizidale Absichten hegt. Wer Angaben zum Aufenthalt der vermissten Frau oder zum Abstellort des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 1 in Detmold unter 05231/6090 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

