POL-LIP: Lemgo/Kreis Lippe. Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach vermisstem Mann.

Seit heute (Freitag) Morgen, etwa 9 Uhr, wird der 61-Jährige Nikolaus Anton Lenz vermisst. Zuletzt wurde er in Lemgo gesehen. Herr Lenz hat seinen Suizid angekündigt und könnte mit einem weißen Kastenwagen der Marke VW Caddy unterwegs sein. An dem Fahrzeug befindet sich das Kennzeichen EN - SE 1033 (Ennepe-Ruhr-Kreis). Der Gesuchte ist etwa 1,80 m groß und 70 kg schwer. Er hat kurzes graues Haar mit einer hohen Stirn und ist Brillenträger. Zuletzt trug er ein gestreiftes Shirt. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes oder auf den VW Caddy nimmt die Kripo in Detmold unter 05231/6090 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

