Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Kreis Lippe. Vermisstensuche - neues Foto.

Lippe (ots)

Seit gestern Abend sucht die Polizei mit starken Kräften nach dem demenzkranken 83-jährigen Dieter B., der aus einem Altenheim am Römerweg in Detmold, Ortsteil Hiddesen abgängig ist. Derzeit werden die lippischen Polizeikräfte unter anderem durch einen Polizeihubschrauber und Rettungshundestaffeln bei den Suchmaßnahmen unterstützt. Anbei finden Sie ein Foto des Vermissten in der Kleidung, die er zur Zeit seines Verschwindens trug. Hinweise auf den Verbleib des Mannes nehmen die Polizei Lippe unter 05231 6090 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

