POL-LIP: Blomberg. 14-jähriger Junge wird vermisst.

Seit heute Morgen (Mittwoch) wird ein 14-jähriger Junge vermisst. Zuletzt wurde er in der Hagenstraße gesehen. Er ist 1,57 m groß, schlank, hat braune Augen und braunes, kurzgeschnittenes Haar. Er trägt eine grüne Sweatshirt-Jacke, eine Jeans sowie weiße Sportschuhe. Der Junge ist sehr schüchtern und wird bei Ansprache durch fremde Menschen möglicherweise flüchten. Informationen zum Aufenthaltsort des Jungen richten Sie bitte an die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231/6090 oder an jede andere Polizeidienststelle.

