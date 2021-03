Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. 68-jähriger Mann wird vermisst.

Lippe (ots)

Seit Dienstagabend wird der 68-jährige Victor ERWIN vermisst. Zuletzt wurde er gegen 19 Uhr in einer Senioreneinrichtung in der Moltkestraße gesehen. Herr Erwin ist 1,77 m groß, schlank und hat grau-weißes, kurzgeschnittenes Haar (abweichend vom Foto!). Auf seinen Händen befinden sich auffällige Tätowierungen. Der Mann leidet an Demenz und kann kaum noch sprechen. Er dürfte eine grüne Tarnjacke, blaue Jeans und schwarze Schnürschuhe tragen. Ihre Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn Erwin richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell