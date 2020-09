Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Frau vermisst- Polizei bittet um Mithilfe.

Seit dem heutigen Donnerstagmittag wird die 71-jährige Katharina S. vermisst. Die unter Demenz leidende Frau wurde zuletzt gegen 14:30 Uhr an einer Bushaltestelle "Am Dolzer Teich" gesehen. Frau S. ist 175 cm groß und hat brünettes, etwa schulterlanges Haar. Eventuell trägt sie das Haar zu einem Zopf gebunden. Sie ist mit einer hellen Jeanshose und einem braun-weißen Pullover bekleidet. Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231/6090 oder an jede andere Polizeidienststelle.

