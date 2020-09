Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. 11-jähriger Junge vermisst.

Lippe (ots)

Seit Dienstagmorgen wird der 11-jährige Tobias L. vermisst. Tobias wurde zuletzt gegen 11:30 Uhr am Schulzentrum in Horn gesehen. Er ist 148 cm groß, schlank und hat braune und kurze Haare mit einem Pony, der bis zu den Augen reicht. Insgesamt hat Tobias ein dem Alter entsprechendes Aussehen. Zuletzt trug er eine blaue Jeans, einen schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift und schwarze Skaterschuhe mit weißen Streifen und Schnürsenkeln. Ihre Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

