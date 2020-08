POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Öffentlichkeitsfahndung - 42-jährige Detmolderin vermisst.

Polizei Lippe

Am gestrigen Mittwochabend wurde die 42-jährige Matija B. aus Heidenoldendorf vermisst gemeldet. Sie wurde nach bisherigen Erkenntnissen zuletzt am Sonntag an ihrer Wohnanschrift "Auf den Klüven" gesehen. Matija B. hat Suizidabsichten geäußert und wird dringend gesucht. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen laufen. Die Polizei wendet sich mit einer Öffentlichkeitsfahndung an Medien und Bevölkerung. Aktuelle Fotos der Vermissten liegen der Pressemitteilung bei. Sie ist 1,61 Meter groß, sehr schlank, hat blonde Haare und Tätowierungen am linken Bein und an beiden Armen. Zur Kleidung der Frau gibt es keine konkreten Hinweise. Wer Matija B. gesehen oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 05231 6090 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

