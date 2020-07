Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. 30-jähriger Mann vermisst.

Seit gestern Mittag (Mittwoch) wird der 30-jährige Christopher Menge vermisst. Herr Menge ist aus einer psychiatrischen Einrichtung in der Waldstraße abgängig und wurde dort zuletzt gegen 13 Uhr gesehen. Es besteht sowohl eine Eigen- als auch eine Fremdgefährdung. Sprechen Sie ihn bitte nicht an, sondern informieren Sie die Polizei! Herr Menge ist 1,75 m groß und von normaler Statur. Er hat dunkelbraune kurze Haare und trägt einen Dreitagebart. Zuletzt war er mit einer grauen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Es ist nicht auszuschließen, dass er von Bad Salzuflen aus mit einem Bus gefahren ist. Ihre Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

