POL-LIP: Lage. 89-Jähriger vermisst.

Seit heute Morgen wird der 89-Jährige Fritz H. vermisst. Herr H. wurde zuletzt gegen 7:30 Uhr in einem Seniorenheim in der Karolinenstraße gesehen. Er ist dement und dringend auf Hilfe angewiesen. Umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem mithilfe eines Hubschraubers, sind eingeleitet. Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Vermutlich ist Fritz H. zu Fuß unterwegs. Er wird folgendermaßen beschrieben: 1,75 m groß, weiß-graue zurückgekämmte Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein beiges Adidas-Cappy, eine schwarze Jacke zu blauem Hemd, eine karierte Hose in Grautönen und braune Schuhe. Vermutlich hat er außerdem grau-karierte Hausschuhe dabei. Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Kripo unter 05231 6090 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

