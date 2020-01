Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Bäckerei.

Lippe (ots)

In der Nacht Dienstag auf Mittwoch drangen Unbekannte in eine Bäckerei in der Uferstraße ein. Die Täter stahlen etwas Bargeld und beschädigten eine Tür. Hinweise zum Einbruch übermitteln Sie bitte telefonisch dem KK 2 unter 05231 6090.

