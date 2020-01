Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Herford. 31-jährige Frau vermisst.

Seit vergangenem Freitag wird die 31-jährige Aruna S. aus Bad Salzuflen vermisst. Frau S. wurde gegen 11:30 Uhr zuletzt an der Sparkassenfiliale "An der Freiheit" in Herford gesehen. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Frau S. ist 1,78 m groß, schlank und hat schulterlange, schwarze Haare. Zuletzt trug sie einen dunkelblauen Mantel, einen cremefarbenen Pullover, blaue Jeans und weiße Turnschuhe der Marke "NIKE". Hinweise zum Aufenthalt der Frau nimmt die Kripo Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

