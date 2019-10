Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Erstellung kinderpornografischer Schriften - Polizei fahndet mit Foto.

Lippe (ots)

Die Polizei fahndet wegen der Erstellung von kinderpornografischen Schriften mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/lage-erstellung-kinderpornografischer-schriften

Am 29. Juni 2019 bemerkte eine 14-Jährige in einem Freibad in Lage einen Mann, der unter ihrer Umkleide hindurch Fotos von ihr und ihrer 13-jährigen Freundin machte. Beide Mädchen waren zu dem Zeitpunkt teilweise unbekleidet. Eines der Opfer entriss dem Tatverdächtigen das Handy und entdeckte darauf viele Bilder aus dem Umkleidebereich, nicht nur von sich selber, sondern auch von anderen weiblichen und männlichen Personen. Sie löschte die Bilder, fotografierte aber mit ihrem Handy noch ein Bild vom Gerät des Tatverdächtigen ab, was diesen darstellt. Die Zeuginnen beschreiben den Mann darüber hinaus folgendermaßen: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 m groß, blonde Haare, von schlanker Statur und zum Tatzeitpunkt (29. Juni 2019, etwa 19 Uhr) bekleidet mit einem blauen T-Shirt, grauen Shorts, blauen Lederschuhen und einer blau-grauen Mütze.

Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

