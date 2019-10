Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hakedahl. 29-Jähriger wieder verschwunden.

Lippe (ots)

Nachdem der 29-Jährige Mehmet H. in der Nacht von Sonntag auf Montag in Köln wohlbehalten angetroffen wurde, ist er erneut verschwunden. Der Mann ist schwerbehindert und vermutlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch überregional unterwegs. Er ist etwa 1,90 m groß und von kräftiger Statur. Er trägt dunkle, kurze Haare. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort nehmen das Kriminalkommissariat 1 in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

