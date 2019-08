Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Bad Lippspringe. Vermisste ist auf Medikamente angewiesen.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Seit dem frühen Mittwochmorgen wird die 40-jährige Janine H. vermisst. Zuletzt wurde sie an ihrer Wohnanschrift in Bad Salzuflen gesehen. Frau H. ist 1,60m groß und schlank. Sie ist mit einer schwarzen Jeans und einem schwarzen Kapuzenshirt bekleidet. Auf dem Shirt ist ein Bär abgebildet. Möglicherweise trägt sie darüber eine schwarz-weiß gestreifte Strickjacke. Janine H. ist dringend auf Medikamente angewiesen und könnte sich auch im Bereich Bad Lippspringe aufhalten. Ihre Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau nimmt die Kripo in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell