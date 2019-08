POL-LIP: Lage. 5000 Euro gestohlen - Fahndungsfoto veröffentlicht.

Polizei Lippe

Die Kriminalpolizei fahndet nach einem Dieb, der am 11. April 2019 die Auszahlung von 5000 Euro einer Kundin aus einem Geldautomaten gestohlen hat. Die Frau veranlasste damals die Auszahlung am Automaten. Sie wechselte jedoch an ein anderes Gerät, bevor das Geld ausgegeben wurde, da sie den Eindruck hatte, die Auszahlung werde nicht ausgeführt. Der bislang unbekannte Täter nutzte die Gelegenheit und entnahm das Geld. Er wurde zur Tatzeit von einer Überwachungskamera der Sparkasse in der Gerichtsstraße aufgenommen. Hinweise auf den Mann übermitteln Sie bitte an die Kripo in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

