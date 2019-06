Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Stemmen/Lippe. 89-jährige Frau vermisst.

Seit heute Morgen (Montag) 10 Uhr wird die 89-jährige Ingeburg F. vermisst. Frau F. leidet an Demenz und wurde zuletzt an ihrer Wohnanschrift im Elfenborner Weg gesehen. Sie ist 1,68 m groß, hat weiße Haare und ist auf einen Rollator angewiesen. Vermutlich ist sie mit einer beigefarbenen Bluse, einem geblümten Rock und weißen Schuhen bekleidet. Hinweise auf den Aufenthaltsort bitte an die Polizei Lemgo unter der Rufnummer 05261/9330 oder an jede andere Polizeidienststelle.

