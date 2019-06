Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahndung nach Diebstahl von EC-Karte.

Lippe (ots)

Am 1. April 2019 wurde einem Mann vermutlich in einer Arztpraxis in Detmold das Portemonnaie samt EC-Karte gestohlen. Einen Tag darauf hob eine Frau an einem Geldautomaten der Sparkasse am Marktplatz mit der Karte zweimal Geld ab. Mit einem Bild der Kamera am Geldautomaten, das während des Abhebens aufgenommen wurde, fahndet die Polizei Lippe nun nach der Täterin. Hinweise zu der abgebildeten Person übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

