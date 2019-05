Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Unfallverursacher fährt weiter.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, parkte eine 38-jährige Frau ihren Opel ordnungsgemäß rechtsseitig auf der Pivitsheider Straße. Ein vorbeifahrender, schwarzer Kleinwagen touchierte ihren linken Außenspiegel und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Die 38-Jährige wartete noch eine Zeit lang, doch der Unfallverursacher kam nicht zurück. Direkt gegenüber des Unfallorts (Höhe Hausnummer 19) standen zu der Zeit mehrere Personen auf dem Gehweg. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold (Tel.: 05231 / 6090) als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell