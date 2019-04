Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Autokorso anlässlich einer Hochzeit gestoppt.

Lippe (ots)

(AK) Am Samstag, gegen 16:00 Uhr wurde der Polizei ein Autokorso gemeldet, der anlässlich einer Hochzeit hupend durch diverse Straßen in Lage fuhr. Einige Teilnehmer diese Autokorsos würden mit Schusswaffen in die Luft schießen. Hieraufhin wurden starke Polizeikräfte zusammengezogen und der Autokorso auf der Schötmarschen Straße und Friedrich-Petrie-Straße gestoppt. Anschließend wurden 15 Fahrzeuge mit 32 Insassen kontrolliert. Hierbei konnten zwei zulassungsfreie Schusswaffen aufgefunden und sichergestellt werden. Eine weitere Durchführung des Autokorsos wurde untersagt. Strafanzeigen gegen die Waffenbesitzer wurden gefertigt. Die Pressestelle der Polizei Lippe wird am Montag detaillierter berichten.

